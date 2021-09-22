Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства

Владимир Зеленский пообещал украинцам за рубежом двойное гражданство. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский пообещал американцам украинского происхождения реализовать идею двойного гражданства.

Об этом сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США в Украинском институте Америки, сообщает Укринформ.

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"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев в Америке. Однако с законом о двойном гражданстве не все просто. Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья" - сказал Зеленский.

Уже кілька днів Зеленський перебуває в США. Сегодня будет выступать в общих прениях Генассамблеи. С 21 по 27 сентября там проходить неделя высокого уровня, в которой запланировано участие более сотни мировых лидеров. Кроме того, президент Украины будет иметь ряд двусторонних встреч - с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами, с украинской общиной в США.