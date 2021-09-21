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вторник, 21 сентября 2021 08:46

Сегодня Зеленский встретится с лидерами трех стран

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Сегодня Зеленский встретится с лидерами трех стран
Владимир Зеленский сегодня встретится с лидерами Польши, Молдовы и Грузии. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Сегодня в США встретятся президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда, Молдовы Майя Санду и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Разговор лидеров стран начнется в 20:00 в генконсульстве Польши в Нью-Йорке, сообщили в канцелярии президента Дуди.

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Детали встречи и о чем будут разговаривать политики пока не разглашают. Ранее все прибыли в Нью-Йорк по случаю выступления на Генеральной ассамблее ООН.

С 21 по 27 сентября в Генассамблее продлится неделя высокого уровня, на которой запланировано участие более сотни мировых лидеров. Президент Украины выступит в общих прениях Генассамблеи 22 сентября после обеда.

Также будет ряд двусторонних встреч - с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами, с украинской общиной в США

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21
сентября

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