Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Дата выступления Зеленского на Генассамблее ООН пока неизвестна. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский во время визита в США выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщил пресс-секретар президента Сергей Никифоров после заседания СНБО.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН. Огласит там речь.

Также будет ряд двусторонних встреч - с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами, с украинской общиной в США", - заявил Никифоров.

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Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября. В повестку дня включили украинский вопрос - относительно временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса. Президент Владимир Зеленский недавно летал с визитом в США. 1 сентября встретился с американским президентом Джо Байденом. Стороны подписали ряд соглашений.