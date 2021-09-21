Зеленский встретился с президенткой Еврокомиссии: о чем говорили

Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава государства поблагодарил Евросоюз за участие в саммите "Крымской платформы", сообщает Офис президента.

Зеленский сообщил Урсуле фон дер Ляен об ухудшении ситуации в Крыму. В частности об очередной волне незаконных политически мотивированных арестов.

Президент также поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

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Зеленский поблагодарил собеседницу за недавнее решение Европейской комиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме €600 млн.

В свою очередь, президент Еврокомиссии отметила существенный прогресс, который достигла Украина на пути реформ.

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи - €600 млн.