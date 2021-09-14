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вторник, 14 сентября 2021 14:38

Шмыгаль поддерживает двойное гражданство, но есть одно "но"

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Шмыгаль поддерживает двойное гражданство, но есть одно &quot;но&quot;
Двойное гражданство - признак цивилизованных стран, сказал премьер. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддерживает введение двойного гражданства, но не с агрессором - Российской Федерацией. Об этом сказал на пресс-конференции во вторник.

"Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. У них это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачна и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором.

Моя позиция - двойное гражданство должно быть. Это усилит нас", - цитирует премьера "Українська правда".

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Огромное количество украинцев живут за рубежом. И многие из них хотели бы иметь паспорт украинца, имея при этом гражданство других стран, по словам Шмыгаля.

На рассмотрении парламента сейчас несколько законопроектов, посвященных этому вопросу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Украины.

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Дата
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