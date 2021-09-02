"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский

Зеленский в США рассказал о сложности "двойного гражданства". Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Украины.

"Да, я за двойное гражданство. Чтобы можно было получить украинское гражданство, не теряя американское", сказал Зеленский в Стэнфордском университете в американском штате Калифорния, пишет Укринформ.

Парламент изучает этот вопрос.

"Двойное гражданство в мирное время не было проблемой. Но это "сложный вопрос", в частности из-за оккупации Крымского полуострова, где Россия выдает российские паспорта уже на протяжении двадцати лет, а также выдала гражданам Украины около 600 тысяч паспортов на временно оккупированной территории Донбасса", объяснил Зеленский.

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Отдельные граждане получают паспорта других государств "не с очень хорошими намерениями".

"Здесь нужен" индивидуальный подход, адаптированный для конкретных групп, конкретных стран в конкретных сообществах", добавил он.

Двойное гражданство нужно будет указывать при декларировании. Эти требование планируют внести в законопроект о двойном гражданстве, который должен разработать Кабинет министров. В случае принятия Верховной Радой закона об олигархах, они будут также обязаны указывать гражданство.