Зеленский внес законопроект об импичменте

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады.

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29 мая, за время работы Рады предыдущего созыва, Владимир Зеленский уже вносил в парламент законопроект об импичменте.

Конституция Украины предусматривает импичмент как особую процедуру привлечения президента к ответственности, досрочного прекращения полномочий и отстранения от должности.

Процедуру должно инициировать большинство в парламенте — 226 избранников. Затем Верховная Рада должна создать специальную временную следственную комиссию и включить в нее "специального прокурора" и "специального следователя". Кто это должен быть, законодательство не уточняет.

Комиссия должна наработать вывод об имеющихся фактах президентского преступления и подать его на рассмотрение Верховной Рады, где за решение об обвинении президента Украины должны проголосовать минимум 300 депутатов.

Дело с доказательствами парламент должен направить в Верховный и Конституционный суды. А после получения "положительных" выводов принять решение об импичменте тремя четвертями состава парламента - 337 голосов.