Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве

Президент Владимир Зеленский 2 декабря внес в Верховную Раду проект о двойном гражданстве для диаспоры.
Соответствующий документ появился на сайте парламента.
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Законопроект №6368 определен президентом как безотлагательный для рассмотрения Верховной Радой.
Текста или пояснительной записки к нему пока нет.
Вчера Владимир Зеленский на заседании в ВР заявил, что внесет законопроект о двойном гражданстве. Президент 22 сентября в США пообещал выходцам из Украины реализацию идеи о двойном гражданстве.
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