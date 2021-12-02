Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве

Зеленский хочет, чтоб люди чувствовали себя украинцами, а не диаспорой. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 2 декабря внес в Верховную Раду проект о двойном гражданстве для диаспоры.

Соответствующий документ появился на сайте парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал дату переписи населения

Законопроект №6368 определен президентом как безотлагательный для рассмотрения Верховной Радой.

Текста или пояснительной записки к нему пока нет.

Вчера Владимир Зеленский на заседании в ВР заявил, что внесет законопроект о двойном гражданстве. Президент 22 сентября в США пообещал выходцам из Украины реализацию идеи о двойном гражданстве.