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четверг, 02 декабря 2021 11:03

Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве

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Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве
Зеленский хочет, чтоб люди чувствовали себя украинцами, а не диаспорой. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 2 декабря внес в Верховную Раду проект о двойном гражданстве для диаспоры.

Соответствующий документ появился на сайте парламента.

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Законопроект №6368 определен президентом как безотлагательный для рассмотрения Верховной Радой.

Текста или пояснительной записки к нему пока нет.

Вчера Владимир Зеленский на заседании в ВР заявил, что внесет законопроект о двойном гражданстве. Президент 22 сентября в США пообещал выходцам из Украины реализацию идеи о двойном гражданстве.

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Дата
02
декабря

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  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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