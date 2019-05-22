Зеленский внес в Раду закон об импичменте

Закон об импичменте был одним из предвыборных обещаний Зеленского. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте.

Об этом на брифинге сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре - отстранении президента от должности - импичменте. Вместе с этим законодательным актом в Верховную Раду направлено обращение президента с тем, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Было бы честно, если бы мы вместе эти 2 проекта провели", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что законопроект об импичменте является отдельным документом, а не, как предлагают нардепы, пунктом какого-то из проектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте

Конституция Украины предусматривает импичмент как особую процедуру привлечения президента к ответственности, досрочного прекращения полномочий и отстранения от должности. Процедуру должно инициировать большинство в парламенте — 226 избранников. Затем Верховная Рада должна создать специальную временную следственную комиссию и включить в нее "специального прокурора" и "специального следователя". Кто это должен быть, законодательство не уточняет. Комиссия должна наработать вывод об имеющихся фактах президентского преступления и подать его на рассмотрение Верховной Рады, где за решение об обвинении президента Украины должны проголосовать минимум 300 депутатов. Дело с доказательствами парламент должен направить в Верховный и Конституционный суды. А после получения "положительных" выводов принять решение об импичменте тремя четвертями состава парламента - 337 голосов.