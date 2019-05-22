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среда, 29 мая 2019 14:53

Зеленский внес в Раду закон об импичменте

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Зеленский внес в Раду закон об импичменте
Закон об импичменте был одним из предвыборных обещаний Зеленского. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте.

Об этом на брифинге сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре - отстранении президента от должности - импичменте. Вместе с этим законодательным актом в Верховную Раду направлено обращение президента с тем, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Было бы честно, если бы мы вместе эти 2 проекта провели", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что законопроект об импичменте является отдельным документом, а не, как предлагают нардепы, пунктом какого-то из проектов.

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Конституция Украины предусматривает импичмент как особую процедуру привлечения президента к ответственности, досрочного прекращения полномочий и отстранения от должности.

Процедуру должно инициировать большинство в парламенте — 226 избранников. Затем Верховная Рада должна создать специальную временную следственную комиссию и включить в нее "специального прокурора" и "специального следователя". Кто это должен быть, законодательство не уточняет.

Комиссия должна наработать вывод об имеющихся фактах президентского преступления и подать его на рассмотрение Верховной Рады, где за решение об обвинении президента Украины должны проголосовать минимум 300 депутатов.

Дело с доказательствами парламент должен направить в Верховный и Конституционный суды. А после получения "положительных" выводов принять решение об импичменте тремя четвертями состава парламента - 337 голосов.

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Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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