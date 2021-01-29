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пятница, 29 января 2021 09:37

Зеленский в видео подколол предшественников

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Зеленский в видео подколол предшественников
Уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье, говорит Зеленский.

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором отчитывается о работе.

Он заявил о доступной для украинцев ипотеке - под 7%.

"В программе мы обещали сделать все, чтобы у молодых украинских семей болела голова только от одного вопроса - что же именно им выбрать: квартиру в городе или загородный домик? На этой неделе сделали очень важный, первый шаг на пути к этому. Запущено доступную для украинцев ипотеку - 7%.

Я считаю, что это большая победа.

Когда где кто вам говорит, что в его время показатели в стране были выше, он в этом смысле не врет. Потому что еще 2 года назад средняя ставка ипотеки в Украине была 21%", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье.

"Эту неделю можно назвать неделей стабильности", - сказал президент.

Также Зеленский вспомнил о пенсиях и тарифах.

"В предвыборной программе я обещал, что в Украине бабушка должна получать достойную пенсию, а не инфаркт от платежки. Пенсии и минимальные зарплаты уже увеличены.

Правительство установило предельную цену на газ. И это конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы росли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей. Им это не удалось, правительство установило предельную цену на газ для бытовых потребителей - 6 гривен 99 копеек. Меньше может быть, больше - нет", - сказал президент.

Также Зеленский сказал, что тарифы на тепло и горячую воду поднимутся.

"Я призываю местные власти, в полномочиях которой именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно с мыслью о рядовых украинцах", - заявил президент.

Дополняется.

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