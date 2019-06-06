Зеленский уволил в запас заместителя председателя СБУ

Виталий Маликов. Фото: kievvlast.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы в запас первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова.

Об этом написано на сайте президента, в четверг, 6 июня.

"Освободить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

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Виталий Маликов с мая 2014 года начал службу в СБУ. Занимался вопросами работы Антитеррористического центра при СБУ.

В июле 2015 года Маликова назначили первым заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

В августе 2016 Маликов указом Порошенко получил звание генерал-полковника. Получил награду от Минобороны "за доблесть и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга" - огнестрельное оружие.

Петр Порошенко считает, что отмена экономических ограничений в отношении отдельных районов Донбасса является российским сценарием и предательством национальных интересов Украины.