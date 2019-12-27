Зеленский уволил Трубу и поставил "слугу" управлять ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности руководителя Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в президентском указе от 27 декабря.

На его должность временно назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Увольнение Трубы и двух его заместителей предусматривал закон № 2116, который 24 декабря подписал Зеленский.

"Мы сделали то, что не сделал бы никто - без всякой поддержки, меньше, чем за год, запустили в работу новый правоохранительный орган", - писал о своем увольнении в Телеграмм-канале Труба.

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3 декабря Верховная Рада приняла закон о совершенствовании работы Государственного бюро расследований.

В соответствии с ним нового главу ГБР изберет конкурсная комиссия из девяти человек, по три от президента, Верховной Рады и Кабмина, предложения правительству предоставят международные организации. Победителя должны назвать в течение 60 дней. Теперь директор бюро сам, а не через конкурс, выбирать заместителей.

За месяц до освобождения Труба попал в кассетный скандал. На анонимном телеграмм-канале "Трубу прорвало" появились записи якобы разговоров директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. В них говорится о указания по Офиса президента.