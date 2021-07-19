Зеленский уступает Кличко в симпатиях жителей столицы - опрос

Социологи опросили киевлян в возрасте от 18 лет. Фотоколлаж: LIGA.net

Киевляне больше довольны деятельностью мэра столицы Виталия Кличко, чем деятельностью президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-14 июля.

Деятельностью Кличко довольны 50% опрошенных, 44% - недовольны. Деятельностью Зеленского довольны 36%, недовольны - 57%.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны - 16%, недовольны - 66%.

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29% киевлян считают, что страна движется в правильном направлении, 57% - противоположного мнения. В то же время 38% оценивают положение дел в городе как правильное, 52% - как неправильное.

Более 80% опрошенных поддерживают запрет продажи табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. Противников этого - 13% и 19% соответственно.

65% поддерживают продажу права установки МАФов предпринимателям по конкурсу в системе Prozorro.

Социологи опросили 1200 жителей Киева от 18 лет. Погрешность исследования не более 2,8%.

Более 50% поддерживают запрет установки МАФов вдоль основных транспортных магистралей и запрет размещения торговых киосков в радиусе 200 м от выходов из станции метро.

В мае в доме, где живет Кличко, следователи СБУ проводили обыски в одной из квартир. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила к его квартире. Ранее прокуратура совместно с СБУ провела обыски в участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство из субъектов хозяйствования. Также обыскивали Киевавтодор.