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четверг, 07 октября 2021 03:43

Зеленский устроил кадровую чистку среди послов

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Зеленский устроил кадровую чистку среди послов
Зеленский назначил и уволил ряд послов. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в шести странах, а также подписал указы об увольнении пятерых послов Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Президент назначил Андрея Праведника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Руанда, который по совместительству является чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кения.

Валерий Кирдода, который по совместительству представляет Украину в Федеративной Республике Нигерия, назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Камерун.

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Также чрезвычайный и полномочный посол Украины в Мексиканских Соединенных Штатах Оксана Драмарецкая по совместительству станет послом в Республике Панама, в Белизе, Коста-Рике и республике Гватемала.

Зеленский отправил в отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебу.

Ростислав Троненко уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Бразилия, а Василий Серватюк - с должности посла в Таджикистане и Афганистане по совместительству.

Также Зеленский уволил Евгения Микитенко - посла Украины в Египте и посла в Литве Владимира Яценковского.

Верховная Рада в ближайшее время уволит министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Лещенко уволят из-за провала Стратегии сращения и дренажа. Ее Кабинет министров одобрил в прошлом году. Она предусматривает модернизацию и строительство оросительных и дренажных систем, увеличение водоснабжения до 2030 года.

Увольнение министра соцполитики Марины Лазебной и вице-премьера Олега Уруского пока под вопросом.

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