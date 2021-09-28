Будущее двух министров уже решено - СМИ назвали фамилии

В правительстве будут ротации. Фото: УНИАН

Верховная Рада в ближайшее время уволит министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

Лещенко уволят из-за провала Стратегии сращения и дренажа. Ее Кабинет министров одобрил в прошлом году. Она предусматривает модернизацию и строительство оросительных и дренажных систем, увеличение водоснабжения до 2030 года.

Увольнение министра соцполитики Марины Лазебной и вице-премьера Олега Уруского пока под вопросом.

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"Судьба Лазебной и Уруского решится в ближайшее время. Велика вероятность, что его (Уруского. - Gazeta.ua) тоже уволят. Отдельно есть планы по переформатированию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и лишения должности его руководителя вице-премьерский полномочий", - отметил собеседник .

Должность сохранит министр обороны Андрей Таран и министр культуры Александр Ткаченко, которым тоже пророчили увольнение. В Ткаченко "хорошие отношения с фракцией", подчеркнули собеседники.

1-2 октября фракция "Слуга народа" проведет в Трускавце выездное заседание. Планируется приезд президента Владимира Зеленского, генпрокурора Ирины Венедиктовой, председателя СБУ Ивана Баканова, главы МВД Дениса Монастырского, директора НАБУ Артема Сытника, председателя НАЗК Александра Новикова, исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачова. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Ранее сообщалось, что кресла шатаются под Мариной Лазебной, Олегом Уруским, Романом Абрамовским и Андреем Тараном. После совещания в Трускавце объявят кандидатов в министры.