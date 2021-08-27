Зеленский: "Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море"

Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Такое заявление сделал во время визита в Молдову, сообщает Офис президента.

Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств. Зеленский предложил Румынии и Молдове, имеющей выход к Черному морю, приобщиться к инициативе.

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок. Давайте объединять наши усилия как дружественные соседи с общим прошлым, как партнеры, которые одинаково видят будущее", - заявил президент.

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