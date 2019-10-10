Зеленский - Трампу: Смотрите на нас, мы похожи на коррупционеров?

Зеленский имел первую встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН. Фото: ukrinform.ua

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке просил американского лидера ни относиться к Украине как к коррумпированному государству.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-марафона с журналистами.

"У нас была очень хорошая встреча. Я ему сказал: "Смотрите на нас, мы похожи на коррупционеров? Я вас очень прошу, господин президент, чтобы Белый дом в своей риторике изменил этот имидж". Он сказал: "Да вы тут ни при чем, это о прежней власти". Я сказал: "Нет, мы к чему, сейчас я - президент Украины. Когда вы говорите, что у нас коррумпированная история - это отношение к каждому украинцу, который с коррупцией не имеет дел"... Я выделил определенное время, чтобы ему это доказать", - рассказал Зеленский.

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25 сентября в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел первую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Президент Украины приехал на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. После переговоров главы государств дали пресс-конференцию.