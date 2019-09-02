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понедельник, 02 сентября 2019 07:20

Зеленский сзывает заседание первых лиц государства

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Зеленский сзывает заседание первых лиц государства
Владимир Зеленский собирает на Банковой руководство ВР, правительства и силовиков. Фото: newsone.ua

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов.

Первые лица страны, а также силовики, соберутся для переговоров в Офисе президента, на ул. Банковой, 11 в 12:00, сообщает пресс-служба главы государства.

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О темах, которые будут обсуждаться во время встречи, пока не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в течение первого года его президентства и правления нового Кабмина в Украине будут запущены все главные реформы.

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