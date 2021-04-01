Зеленский связал эскалацию на Донбассе с санкциями против Медведчука

Украина готова к любым провокациям врага, говорит Зеленский. Фото: president.gov.ua

Санкции против Виктора Медведчука раздражают врага Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг.

"Эскалация (конфликта на Донбассе. - Gazeta.ua) заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины.

Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировал Крым. Это ясно.

Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - заявил Зеленский.

Также глава государства заявил о наращивании присутствия российских войск на границе с Украиной.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы - это традиционная дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", - сообщил президент.

"Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям.

Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - заявил Зеленский.

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