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понедельник, 18 октября 2021 13:35

Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание

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Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание
Президент обратился к спикеру в понедельник. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Руслану Стефанчуку созвать внеочередное заседания Верховной Рады.

Письмо президента опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Среди предложенных к включению в повестку дня вопросов:

законопроект "Об энергетической эффективности";

внесение изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии;

изменения в закон об альтернативных видах топлива касательно развития производства биометана;

законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи;

приведение законодательства Украины в сфере детского питания к требованиям ЕС;

присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса.

"Внеочередное на четверг по вопросам евроинтеграции", - написал в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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19-22 октября Верховная Рада проведет пленарные заседания. Парламент до 20 октября рассмотрит в первом чтении проект госбюджета, сказал спикер Руслан Стефанчук.

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Дата
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