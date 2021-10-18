Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание

Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Руслану Стефанчуку созвать внеочередное заседания Верховной Рады.
Письмо президента опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Среди предложенных к включению в повестку дня вопросов:
законопроект "Об энергетической эффективности";
внесение изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии;
изменения в закон об альтернативных видах топлива касательно развития производства биометана;
законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи;
приведение законодательства Украины в сфере детского питания к требованиям ЕС;
присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса.
"Внеочередное на четверг по вопросам евроинтеграции", - написал в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.
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19-22 октября Верховная Рада проведет пленарные заседания. Парламент до 20 октября рассмотрит в первом чтении проект госбюджета, сказал спикер Руслан Стефанчук.
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