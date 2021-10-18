Стефанчук "напросился" к фракциям

Руслан Стефанчук провел первый согласительный совет в статусе спикера парламента.
"Я надеюсь на конструктивное сотрудничество со всеми фракциями и группами. И сразу начинаю с того, что хочу напроситься на заседание ваших фракций и групп.
Хочу прийти, поговорить, какие вопросы беспокоят - организационные, законодательные, функциональные", - сказал Стефанчук.
Спикер заявил, что настроен на "конструктивный разговор". "Буду стараться поддерживать уровень дискуссий в парламенте", - добавил.
Также Стефанчук заявил об идее установить единые правила для посещения парламента.
"Как для народных депутатов, так и для журналистов, посетителей", - сказал о проекте постановления и "инфекционной безопасности".
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Также спикер сказал, что до 20 октября надо рассмотреть и принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.
На этой неделе парламент рассмотрит вопрос о НАБУ, Нацбанке, Фонде частичного гарантирования вкладов.
"Возможно, на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам. В четверг", - рассказал спикер.
В пятницу будет час вопросов к правительству.
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.
На следующий день вместо него председателем Верховной Рады назначили Стефанчука.
Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатом на первого вице-спикера главу президентской партии Александра Корниенко.
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