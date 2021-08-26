"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед

За время независимости Украина несколько раз меняла формы правления. Однако до сих пор в обществе нет сложившегося мнения о том, какая система власти оптимальна. В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти.

Политик и юрист Оксана Сыроед в Верховной Раде 8-го созыва стала первой женщиной на посту заместителя председателя парламента. Сегодня возглавляет партию "Объединение "Самопомощь". О системе власти Украины она размышляет через призму поиска баланса ее ветвей.

Как вы встретили независимость Украины? Какие были эмоции?

- Помню очень хорошо. Я благодарна митрополиту Андрею Шептицкому. Он строил государственные институты без государства. Был убежден, что мы должны готовиться к своему государству. И когда в 1991 году провозгласили акт Независимости, я считала, что это нормально. Вот, наконец, не будет москалей. И конечно, была большая радость.

Вы в начале карьеры работали помощницей Игоря Юхновского, создателя Конституции Украины. Как это было?

- Я начала свою карьеру еще с одной легендарной личностью - Михаилом Горынем. В 1994 году работала и с ним, и с Левко Лукьяненко. Когда 20-летней пришла к Игорю Рафаиловичу в помощницы, уже имела два года профессионального опыта. Это был конец 1996-го. Немного завидовала людям, причастным к подготовке Конституции.

Игорь Рафаилович был фантастическим модератором. Не искал признания. Даже сбежал из знаменитой фотографии после голосования Конституции. Всегда всем находил место, каждого мог подсветить и показать значимость. И поэтому сохранил процесс.

Чрезмерные полномочия Кучма получил, обосновывая необходимостью реформ. Но была еще одна причина. Он закладывал фундамент для нынешних олигархических монополий

Автор: ЦСД Оксана Сыроед в Верховную Раду в 2014 году прошла по списку "Самопомочі" под четвертым номером. В 2019-ом стала руководителем партии. Работала в секретариате Кабмина, менеджером Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине. Преподает в Киево-Могилянской академии и в Киевской школе экономики

Конституция 1996 года ограничила полномочия президента. Удалось ли на самом деле?

- Это миф. Чрезмерные полномочия Кучма получил, обосновывая необходимостью проведения реформ. Но была еще одна причина. Тогда закладывался фундамент для нынешних олигархических монополий. И Леонид Данилович выстраивал систему, в которой президент должен был быть арбитром этой всей конструкции.

Польша пошла на мелкую приватизацию. Но у нас частной собственности не было до 1991 года, не было своего капитала

Получается, Кучма является отцом этой олигархической системы. Что он сделал хорошего для страны?

- Олигархические монополии - это плохо. Но сомневаюсь, что можно было избежать их. Фактически вся промышленность стояла. Нужен был кто-то, кто мог бы создавать какой-то продукт. Польша пошла на мелкую приватизацию. Но у нас частной собственности не было до 1991 года, не было своего капитала.

Наши все резервы остались в Москве.

- И не только золото-валютные. Украинцы не имели денег, потеряли все сбережения. Тогда произошло самое худшее. Пришел российский капитал и начал собирать ресурсы в свои руки.

Президент контролирует деньги и силовиков. А премьер-министр беззубый

Институт президента для нас был новый. Что сделал с ним Леонид Кучма за второй срок?

- Так, как этот институт сформулировали в Конституции 1996 года, остается и по сей день, несмотря на изменения в Основной закон в 2007 году. У нас нет баланса власти. И поэтому мы были обречены скатываться в авторитаризм. Президент фактически у нас есть главой исполнительной власти, где сконцентрированы деньги и контроль за применением силы. Он имеет втрое больше контроля над ними, чем правительство. Поэтому премьер-министр беззубый.

Уже не имело значения, с кем ты идешь в парламент - мог провести хоть Микки-Мауса, хоть Чебурашку. Они послушно давили на кнопки

Кучма не имел никогда своей партии, но эффективно влиял на парламент.

- Финансово-промышленные группы получили привилегии и доступ к ресурсам благодаря поддержке президента. Не платили ренту за газ и нефть, имели налоговые льготы. И им это надо было сохранить. Так появились олигархические политические проекты. Уже не имело значения, с кем ты идешь в парламент - мог провести хоть Микки-Мауса, хоть Чебурашку. Они послушно давили на кнопки.

Как президентскими полномочиями пользовался Виктор Ющенко?

- В 2004-м монополисты были уже в полном расцвете сил и влияния. И президент должен был решить: бросить им вызов, продолжать быть их арбитром, как Леонид Данилович, или стать самому олигархом - как пытались сделать два человека на посту президента.

Мы пошли на досрочные выборы 2006 года. Перезагрузились. И снова ступор - работа парламента заблокирована. Почему так произошло?

- За кулисами украинской политики остались те же люди. В конце концов мы разочаровались сами в себе. В конце каденции Ющенко в опросе социологов меньшинство украинцев признались, что за него голосовали в 2004 году.

Ющенко взял моду увольнять путем внесения изменений в указ о назначении. А Янукович решил изменить Конституцию, отменив решение о внесении изменений в нее

Виктор Янукович мгновенно сконцентрировал полномочия времен Кучмы.

- Еще президент Ющенко взял моду увольнять путем внесения изменений в указ о назначении. А когда к власти пришли Янукович и компания, решили изменить Конституцию, отменив решение о внесении изменений в нее. Феноменом правления Януковича было полное непонимание страны и людей. А граждане видели, что это не их власть и просто отделились от нее.

И вышли на Майдан, требовали изменения системы. Почему этого не произошло?

- А как строились отношения президента Порошенко и парламента? Нам тогда казалось, чтобы иметь власть, надо какое-то сакральное знание. Мы думали, его должны иметь те, кто приходили на сцену Майдана.

Ряд антикоррупционных органов, регуляторы создали с нарушением Конституции?

- Был запрос людей на качественные изменения. И понимание, что короткое окно возможностей закроется и надо успеть. А дизайн Конституции очень ограничивает пространство для изменений.

Рада сбалансировала власть Порошенко?

- В парламенте было по меньшей мере 60 человек на старте и около 40 на выходе независимых. И они могли действовать по своим убеждениям.

В конце каденции Порошенко хотел ввести военное положение на два месяца с мечтой подвинуть выборы, наверное. Именно парламент сказал: дудки, 10 областей пограничных и на один месяц. Президент тогда хлопал дверью, обижался.

Для особого статуса Донбасса в Конституции не хватило 18 голосов. Я была готова обнять каждого

Или еще важнее пример. 2015 год. Порошенко настаивал на внесении изменений в Конституцию с особым статусом Донбасса на выполнение Минских договоренностей. Я первая выступила публично против. Президент просил канцлера Германии Ангелу Меркель, чтобы она прислала своих представителей и они поговорили с Сыроед. Меня трижды "укатывали", чтобы я отказалась от этой позиции и поддержала Порошенко.

Когда я увидела 31 августа 2015 года на табло Рады 282 голоса, я была готова обнять каждого из этих 18, которые не дали 300 голосов.

Как Арсен Аваков в должности пережил три парламента, четырех премьеров, двух президентов и 7 лет был министром внутренних дел?

- Чтобы было меньше произвола со стороны министра, президента, судей, надо чтобы парламент перестал быть статистом в бюджетном процессе. Кто контролирует деньги - контролирует все. В Украине президент всегда может не подписать и завернуть Бюджетный кодекс.

Почему до сих пор нет политики освобождения наших оккупированных территорий? Кто должен взять на себя лидерство в этом?

- Политику в отношении войны и мира может озвучивать только глава государства и верховный главнокомандующий.

Как бы вы описали власть президента Зеленского?

- Мы были, как корабль на якоре. Вокруг нас проплывали декорации, а вожди говорили: "Это мы преодолеваем курс в НАТО". Зеленский якорь сорвал, и мы начали плыть. Никто не знает куда и не умеет грести.

Интересная аллегория. Так куда плывет корабль Украина?

- Мы должны родить знание о себе. О том, какой должно быть государство, как мы хотим им управлять. Этого знания нет ни у Венецианской комиссии, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Оно есть только у нас. Хочется, чтобы мы поняли: президент - не сакральная фигура. Его должен урегулировать закон и контролировать парламент. Если мы хотим плыть в понятном темпе и прогнозируемом направлении. С олигархами надо бороться не реестром, а ограничением монопольного доступа к природным ресурсам. Это должно происходить одновременно.

С олигархами надо бороться не реестром, а ограничением монопольного доступа к природным ресурсам

В старых демократиях это выстраивали 200 лет. У нас нет этого времени. Потому что есть враг, который хочет нас уничтожить. И это страшная мотивация, чтобы выстоять и состояться.

Кажется, мы и дальше, как в Советском Союзе, рассказываем о том, какими должны быть. Но мы есть. С нами все в порядке. Мы сохранились, несмотря на сотни лет уничтожения. И мы учимся. Значит, все нормально с нашими способностями.

Ранее в проект # укрдерждовгобуд первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о построении государственных институтов в первые годы независимости. Дал оценку себе и преемникам. С министром иностранных дел 2007-2009 годов Владимиром Огрызко говорили о том, как появилась и развивалась украинская дипломатия, когда мы действительно выбрали проевропейский курс и на какие шаги шла Россия с момента распада СССР, чтобы удержать Украину в поле своего влияния. Евгений Марчук, первый председатель Службы безопасности Украины, бывший министр обороны и премьер-министр, рассказал о формировании силового блока государства и начале сепаратизма в Крыму. Александр Мороз, народный депутат I-V созывов и дважды председатель Верховной Рады, вспоминал дни провозглашения независимости. Рассказал, как в Украине появилась должность президента и почему произошли первые досрочные выборы.