Зеленский собирает завтра СНБО

О заседании узнали СМИ. Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в четверг, 11 марта. Об этом сообщил ZN.UA со ссылкой на источники.

Известно, что продолжат цепь решений о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону агрессора России.

Предполагается, что рассмотрят вопросы выполнения государственного оборонного заказа и его судьбу на 2021 год. Но на этом повестка дня не исчерпана.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о том, что обычно Совет нацбезопасности собирается именно по пятницам, а не в четверг.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к нардепу с ОПЗЖ Тарасу Козаку. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.