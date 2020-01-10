Зеленский снова опозорился из-за неправильного названия страны

В аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в Twitter снова написали пост с географической ошибкой. В англоязычной версии сообщению, который опубликовали поздно вечером 9 января, вместо Canada написали Canadia.

Речь идет о тексте с обращением к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо по поводу авиакатастрофы в Иране.

"Спасибо Джастину Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании катастрофы самолета в Иране. Для наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", - говорится в записи Зеленского.

Неправильное название страны вызвала волну возмущения у пользователей из Канады. Они мгновенно отреагировали в комментариях и указали, как правильно пишется название их страны.

Текст с ошибкой исправили только через полтора часа. Предыдущий пост удалили, а вместо него опубликовали новый.

Слово "Канадия" используется в качестве шутливой названия или в сатирических текстах. Это не первый конфуз в аккаунтах президента Зеленского, связан именно с Канадой. Летом 2019 в Пресс-служба гаранта опубликовали анонс визита в Канаду, где указали столицей страны Торонто, а не Оттаву.

Сотруднику Офиса президента подарили географический атлас, за то, что он перепутал Латвию с Литвой.