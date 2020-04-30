Зеленский скоро пожалеет, что убрали Нефедова - Гончарук

Достойных, правильных людей увольняют. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский через несколько месяцев поймет ошибочность увольнения председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом сказал бывший премьер-министр Алексей Гончарук в интервью "Радіо Свобода"

"У нас было много разговоров. Но я так думаю, что решающим все равно есть влияние людей, которые чаще объясняют. Потому что многие группы влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то... То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук и добавил, что "достойные, правильные люди уволены".

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Неудачи Нефедова в должности Гончарук объясняет тем, что "ты не можешь прийти в таможню и за полгода полностью побороть систему, особенно, если тебе в целом ряде регионов прямо мешают правоохранительные органы".

Зеленский до сих пор не реализовал предвыборное обещание, что СБУ должна быть лишена полномочий в экономической сфере, отметил бывший председатель правительства.

"Этого и до сих пор не произошло. И если это было бы сделано, то я уверен, что проблем с таможней и с коррупцией на таможне было бы гораздо меньше. Для многих не секрет, что работники, к сожалению, СБУ годами крышевали отдельные потоки на таможне и в сфере налогов", - сказал Гончарук.

Главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу таможенной - Максима Нефедова правительство уволило с должности 24 апреля. Оба пробыли на должностях менее года.