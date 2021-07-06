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вторник, 06 июля 2021 19:00

Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"

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Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский игнорирует общественный запрос на справедливость, пишут пользователи Facebook. Фото: president.gov.ua

Во вторник, 6 июля, президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовали уволить заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Его Зеленский назначил на должность в августе прошлого года.

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", - ответил Зеленский. Таким образом отказал.

При президентстве Януковича Татаров работал в МВД. Во время Революции достоинства по представлению министра Виталия Захарченко получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича. Захарченко и Янукович сбежали в Россию.

"Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранения в затылке. А значит, стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом", - говорится в петиции.

В декабре прошлого года Татарову сообщали о подозрении во взятке за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

Реакцию Зеленского на петицию комментируют пользователи Facebook.

Даниил Мокрык, журналист

"Все, что написано по сути, весь ответ - в одном предложении: "Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Типа: а зачем вы меня петицией пытаетесь заставить сделать то, чего я не обязан делать? Это - то самое легендарное "Я вам ничево нэ должен", только немного другими словами.

Следующий логический шаг: отменить инструмент птицей вообще. Ведь это же каждая петиция - попытка побудить президента сделать то, чего он просто так делать не обязан.

Народовластие, говорил он. Народ должен принимать решения, говорил он. А когда собрали 25 тыс. подписей за увольнение Татарова, он добавил: "Я вам ничево нэ должен".

Елена Трибушная, шеф-редактор "24 канала"

"В картине мира действующего президента Украины - нормально помочь сп*здить у государства пару десятков миллионов, получить подозрение в НАБУ, отмазаться в судах и работать на почтительном должности заместителя председателя Офиса президента. Нормально - отмазывать опричников Януковича, которые расстреливали протесты, а потом работать в Офисе президента, который "с детства за демократию и Революцию достоинства"

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Группа "Автомайдан"

"Президент Зеленский ответил на петицию об отставке Татарова и... фактически послал всех подписантов.

Власть продолжает прикрываться законодательством, когда им это выгодно и игнорировать общественные запросы на справедливость"

Богдан Буткевич, журналист

"Зеленский не имел смелости честно сказать - это мой решала, поэтому я его увольнять не буду"

Роман Лозинский, народный депутат

"Какая ничтожность. Зеленский отреагировал на петицию с требованием увольнения Олега Татарова - черта режима Януковича, ныне заместителя председателя ОП.

Ссылается на статью 19 Конституции, которая вообще не об этом. Очередная манипуляционная отписка. В очередной раз убеждаемся в его беспринципности. Чихать он хотел на память Небесной Сотни. И готов покрывать коррупционеров из своего окружения.

Гадко"

Петиция за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов в июне. Ее создал председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям", - говорил Зеленский журналистам "Радіо Свобода", когда шел в президенты. Так ответил, когда журналисты пытались спросить о деятельности его кинобизнеса в Российской Федерации.

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