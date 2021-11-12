Зеленский сказал премьеру Грузии пустить к Саакашвили родственников и украинских врачей

Зеленский встречался с Гарибашвили в августе этого года в Киеве. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили.

Об этом сообщил сайт главы государства в пятницу.

Зеленский поднял вопрос обеспечения прав заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Также сказал о недопустимости применения к гражданину Украины Саакашвили непропорциональных мер принуждения.

Зеленский заявил о необходимости предоставить доступ к заключенному его матери и близким.

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Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, президент также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", - сказал Зеленский.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. 8 ноября его перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября Саакашвили прекратил голодовку.