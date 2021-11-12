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пятница, 12 ноября 2021 03:36

Адвокат Саакашвили рассказал о его состоянии

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Адвокат Саакашвили рассказал о его состоянии
Саакашвили в тюрьме находится под постоянным психологическим давлением. Фото: УНН

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится в тюремной больнице под постоянным психологическим давлением.

"Положение Михеила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда это можно расценивать как бесчеловечное обращение с ним", - заявил адвокат бывшего президента Шота Тутберидзе в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

В первые два дня нахождения Саакашвили в тюремной больнице он подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны заключенных. Но после вмешательства Госдепартамента США и правозащитной организации Amnesty International, которые сделали заявления по поводу прав Саакашвили, это прекратилось.

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Также Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами, так как тюремная администрация специально разместила его в палате, окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.

"Практически он не видит солнечный свет", - добавил адвокат.

В свою очередь личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе просит грузинский Минздрав провести встречу с консилиумом (многопрофильной группой врачей, которая наблюдает за состоянием здоровья Саакашвили) для решения вопроса его перевода в гражданскую клинику.

"Так продолжать нельзя, так что, призываю министерство здравоохранения, встретиться с консилиумом и решить, что мы делаем с нашим президентом, переводим в гражданскую больницу или нет", - сказал Кипшидзе.

По его словам, состояние экс-президента "сегодня было хуже, чем вчера". Он отметил, что показатели калия в крови отмечались на критически низком уровне, и у Саакашвили было высокое давление.

Адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу бесчеловечного обращения с их подзащитным.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Руставе в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

Полуобнаженного Саакашвили силой доставляли в тюремную палату.

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