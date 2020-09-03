Зеленский шантажировал Раду роспуском - Лерос о своем исключении

Еще для Офиса президента просили список тех, кто не подписывал исключения. Фото: Олег Федонюк, Facebook

Президент Владимир Зеленский шантажировал роспуском Верховной Рады, если народного депутата Гео Лероса не исключат из фракции "Слуги народа". Об этом Лерос заявил в интервью Цензор.нет.

"Зеленский сказал Арахамии, что, если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент. Мне так сказал очень надежный источник. Также от народных депутатов, от замов по фракции мне подтвердили, что Зеленский лично звонил и Арахамии, и замам. Требовал подписать. Еще Арахамия говорил замам фракции, что нужно отдельно предоставить для Офиса президента список тех депутатов, которые не подпишут исключения", - рассказал Лерос.

"Общался с человеком, приближенным к Офису президента. Он мне говорит, цитирую: ты не понимаешь, что вчера происходило...и как давили на депутатов – ты даже себе не можешь представить", - сказал нардеп.

Лерос заявил, что президент Зеленский занимается беспределом.

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1 сентября фракция "Слуги народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами и коррупции. На следующий день Зеленский назвал Лероса предателем.