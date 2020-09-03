Зеленский шантажировал Раду роспуском - Лерос о своем исключении

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 270
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 756
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 621
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2169
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 486
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 261
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 621
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1467
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3600
Фото
Все фото
7
4
2
3
6
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
&quot;Зеленский, выйди к людям&quot; - активисты пикетировали съезд &quot;Слуги народа&quot;
"Зеленский, выйди к людям" - активисты пикетировали съезд "Слуги народа"
Видео
Все видео
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2394
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5904
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 9
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
четверг, 03 сентября 2020 17:28

Зеленский шантажировал Раду роспуском - Лерос о своем исключении

  Комментировать
Зеленский шантажировал Раду роспуском - Лерос о своем исключении
Еще для Офиса президента просили список тех, кто не подписывал исключения. Фото: Олег Федонюк, Facebook

Президент Владимир Зеленский шантажировал роспуском Верховной Рады, если народного депутата Гео Лероса не исключат из фракции "Слуги народа". Об этом Лерос заявил в интервью Цензор.нет.

"Зеленский сказал Арахамии, что, если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент. Мне так сказал очень надежный источник. Также от народных депутатов, от замов по фракции мне подтвердили, что Зеленский лично звонил и Арахамии, и замам. Требовал подписать. Еще Арахамия говорил замам фракции, что нужно отдельно предоставить для Офиса президента список тех депутатов, которые не подпишут исключения", - рассказал Лерос.

"Общался с человеком, приближенным к Офису президента. Он мне говорит, цитирую: ты не понимаешь, что вчера происходило...и как давили на депутатов – ты даже себе не можешь представить", - сказал нардеп.

Лерос заявил, что президент Зеленский занимается беспределом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры

1 сентября фракция "Слуги народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов.

Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами и коррупции.

На следующий день Зеленский назвал Лероса предателем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский шантажировал Раду роспуском - Лерос о своем исключении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 36191
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 15588
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 15238
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 8451
Обольстительный президент футбольного клуба эротично позировала в боди
Обольстительный президент футбольного клуба эротично позировала в боди
5
 Просмотров: 8181
Политика
"Происходит сумасшедший дом, госпожа Верещук это доказала" - Скрыпин
"Происходит сумасшедший дом, госпожа Верещук это доказала" - Скрыпин 1 Просмотров: 756
Бывшая "слуга" Скороход пыталась заблокировать предоставление Украине ‎€1,2 млрд от ЕС
Бывшая "слуга" Скороход пыталась заблокировать предоставление Украине ‎€1,2 млрд от ЕС Просмотров: 513
Жену министра Абрамовского подозревают в хищении 1,7 млн грн
Жену министра Абрамовского подозревают в хищении 1,7 млн грн Просмотров: 144
Восточная Европа перестроится вокруг Киева - самое интересное в журнале "Країна"
Восточная Европа перестроится вокруг Киева - самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 234
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
7
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
4
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
Голосов: 17615
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua