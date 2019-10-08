Зеленский с раввинами почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. Об этом во вторник сообщил сайт главы государства.

Автор: president.gov.ua

Зеленский вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии и почтили их память минутой молчания.

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Ранее раввин, председатель Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх во время мероприятий к 78-й годовщине трагедии Бабьего Яра 29 сентября выразил возмущение тем, что президент не участвует в официальных мероприятиях.