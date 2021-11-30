Зеленский расстроен - в ОП назвали причину

В судебной системе происходит круговая порука, говорят в Офисе президента. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский расстроен тем, что Конституционный суд отказался приводить к присяге судей, которых он назначил.

Об этом во вторник вечером сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте", - написал Никифоров в Facebook.

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По словам пресс-секретаря, это выглядит "затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".

"Вместе с тем, президент надеется, что в Верховном суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", - резюмировал Никифоров.

30 ноября Конституционный суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Зеленский назначил судьями КС. В марте президент отменил указы Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС. В апреле создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей КС. Существовала угроза делегитимации всего состава Конституционного суда, сообщал эксперт Михаил Жернаков.