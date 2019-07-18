Зеленский рассказал о встрече с олигархами

Зеленский пообщался с олигархами. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждого олигарха ждет "большая финансовая нагрузка".

В частности он рассказал о встрече с Ринатом Ахметовым. "Встретились с Ахемтовим, поставили условия, что мы отменим Роттердам + - и мы его отменили ... Он купил 200 скорых для детских поликлиник и больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал (хотя он об этом еще не знает) большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса ", - сказал Зеленский в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Зе! Президент.

По его словам, это "нормальный формат работы с олигархами". Президент уверен, что все олигархи, в которых нет криминала, должны инвестировать много денег, "которые они разными путями заработали".

"Потому что если есть криминал, то будем сажать. На которых нет криминала, должны вкладывать деньги", - добавил Зеленский.

"Будут новые правила, они должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего придется отказываться им. Они все уже об этом знают", - подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский провел встречи с тремя украинскими олигархами и договорился с ними об их инвестициях в отдельные отрасли развития Донбасса.