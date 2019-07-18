Зеленский рассказал о встрече с олигархами

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1143
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 477
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 846
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 630
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 702
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 666
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3132
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1449
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 909
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
14
16
20
3
Полиция взялась расследовать &quot;чернуху&quot; против кандидата &quot;Слуги народа&quot;
Полиция взялась расследовать "чернуху" против кандидата "Слуги народа"
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Видео
Все видео
Зеленский рассказал о встрече с олигархами
Зеленский рассказал о встрече с олигархами
82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского
82% уникальных постов Instagram посвященные партии Зеленского
Зеленский устроил "разгон" руководителю Николаевщины
Зеленский устроил "разгон" руководителю Николаевщины
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 702
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1755
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 909
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2601
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1989
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 01:47

Зеленский рассказал о встрече с олигархами

  Комментировать
Зеленский рассказал о встрече с олигархами
Зеленский пообщался с олигархами. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждого олигарха ждет "большая финансовая нагрузка".

В частности он рассказал о встрече с Ринатом Ахметовым. "Встретились с Ахемтовим, поставили условия, что мы отменим Роттердам + - и мы его отменили ... Он купил 200 скорых для детских поликлиник и больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал (хотя он об этом еще не знает) большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса ", - сказал Зеленский в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Зе! Президент.

По его словам, это "нормальный формат работы с олигархами". Президент уверен, что все олигархи, в которых нет криминала, должны инвестировать много денег, "которые они разными путями заработали".

"Потому что если есть криминал, то будем сажать. На которых нет криминала, должны вкладывать деньги", - добавил Зеленский.

"Будут новые правила, они должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего придется отказываться им. Они все уже об этом знают", - подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подал в Раду законопроект о незаконном обогащении

Владимир Зеленский провел встречи с тремя украинскими олигархами и договорился с ними об их инвестициях в отдельные отрасли развития Донбасса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский рассказал о встрече с олигархами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 1 Просмотров: 28019
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 27354
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 25913
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 24750
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 14482
Политика
Полиция составила протокол на киевлянина за распространение карикатур на Зеленского
Полиция составила протокол на киевлянина за распространение карикатур на Зеленского
Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах
Зеленский призвал предоставлять гражданство лицам, которые страдают от нарушения прав в своих странах Просмотров: 9
В Киеве на взятке полиция задержала главного финансового ревизора ГФС
В Киеве на взятке полиция задержала главного финансового ревизора ГФС Просмотров: 18
Зеленский подал в Раду законопроект о незаконном обогащении
Зеленский подал в Раду законопроект о незаконном обогащении Просмотров: 369
Порошенко пригласил евродепутатов на Донбасс, чтобы увидели последствия российской "дружбы"
Порошенко пригласил евродепутатов на Донбасс, чтобы увидели последствия российской "дружбы" Просмотров: 324
Больше всего комментируют
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
2
Внеочередное заседание: Парубий ответил на просьбу Зеленского
Голосов: 6661
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua