Зеленский рассказал о подковерных играх между Порошенко и КСУ

Конституционным Судом до сих пор руководили финансовые группы, говорит Зеленский и обещает это изменить. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский упрекнул предшественника Петра Порошенко за то, что предоставил огромные полномочия Конституционному суду (КСУ) и исключил увольнение судей.

КСУ едва не сорвал реформы в Украине, ведь определенные финансовые группы влияли на суд, в частности посредством народных депутатов, напомнил Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликовали на сайте ОПГ.

"Считаю, что они теряют свою влиятельность. И КСУ - это такой стратегический путь. Некоторые судьи сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре. Мы все это очень быстро заблокировали мощным шагом. Сегодня председатель КСУ не может быть на заседаниях, он не допущен. Уже двое судей КСУ также не допущены", - сказал Зеленский.

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В то же время он подчеркнул французскому изданию, что именно из-за Порошенко пока так сложно реформировать КСУ.

"Он изменил закон о КСУ так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать. Они дали им слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. То есть это устроено специально, чтобы контролировать КСУ. Слава богу, что этот человек уже в прошлом. Мы все это изменим", - пообещал Зеленский.

Решение Зеленского отменить указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ является незаконным. На их место глава государства хочет назначить лояльных к себе судей. Разрешить кризис могут в КСУ и без вмешательства Зеленского, если устранят с должности Тупицкого, рассказал Gazeta.ua адвокационный менеджер фонда DEJURE.