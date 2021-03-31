Абсурд - эксперт оценил решение Зеленского по Конституционному суду

Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Фото: president.gov.ua

Решение президента Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда является незаконным. На их место глава государства хочет назначить лояльных к себе судей. Разрешить кризис могут и в КСУ без вмешательства Зеленского, если отстранят от должности председателя Тупицкого, рассказывает Gazeta.ua Степан Берко, адвокационный менеджер фонда DEJURE.

"Решение Зеленского абсолютно незаконно. Представьте: вас берут на работу, а через 3 года отменили свое решение. Это полный абсурд. Президент это делает сознательно с одной целью - чтобы вместо Тупицкого и Касминина незаконным способом назначить лояльных к себе судей Конституционного суда. Неизвестно, каким образом будет это делать. Не факт, что назначит кого-то лучшего", - говорит юрист.

Конституционный суд - единственный орган в стране, который может сдержать от произвола президента и парламент.

"На первый взгляд для рядового гражданина это решение последствий иметь не будет. Но косвенные последствия есть и очень серьезные. Конституционный суд - это именно тот орган, который принимает окончательные решения о законах: конституционны ли они. Он может отменить любой закон в Украине и реформы последних лет - от электронного декларирования до земельной. Если парламент принимает своевольный закон или президент какое-то решение, только КСУ может их сдержать. Если он полностью зависим от президента, то это приводит к тоталитаризму и узурпации власти. Тогда для людей будут последствия, начиная от произвольных действий правоохранительных органов", - объясняет Берко.

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В Украине нужно ввести прозрачную и качественную процедуру отбора судей Конституционного суда, тогда подобные кризисы не будут случаться, считает эксперт.

"Если сейчас назначают в КС лояльных к президенту судей и политиков, то на кого бы не поменяли Тупицкого, позитивного изменения не будет. Венецианская комиссия дала очень хорошие рекомендации относительно того, какой должна быть процедура, кого туда нужно привлечь. Было бы хорошо привлечь известных судей в отставке, например, из Европейского суда по правам человека. Тогда доверие общества к Конституционному суду возросло бы. Если бы по новой процедуре назначались судьи, то через 20 лет мы бы имели совсем другой орган. К сожалению, Зеленскому это не интересно. В парламенте назначили одного судью без проверки на добродетель. Принял неконституционное решение, чтобы еще двух назначить - лояльных ему", - рассказывает юрист.

Если бы Конституционный суд набрался смелости и рассмотрел на своем заседании все обвинения Тупицкому и, возможно, отстранил его от должности сам, кризис преодолеть было бы проще, считает Берко.

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-главы государства Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. В декабре прошлого года Зеленский отстранил на два месяца Тупицкого с должности судьи КСУ. В феврале продолжил свой указ еще на месяц. Тупицкий оспаривает президентский указ. В Конституционном суде тогда заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий и нарушил Конституцию. Тупицкий работает в КС с мая 2013 года. В сентябре 2019-го его избрали председателем.