Зеленский провел ротации в СБУ

В руководстве СБУ провели кадровые изменения.

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева. Зато назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного.

Указы глава государства издал 8 ноября.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ", - говорится в тексте.

Нескоромный был заместителем председателя СБУ. Бухарев ранее был главой Службы внешней разведки.

Также президент уволил еще двух заместителей председателя СБУ: Анатолия Дублика и Вадима Пояркова. На должность заместителя назначил Владимира Горбенко.

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Ранее глава СБУ Иван Баканов анонсировал, что готовится "самая масштабная" реформа ведомства.