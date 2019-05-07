Зеленский провел первую официальную встречу с олигархом

Владимир Зеленский встретился с Виктором Пинчуком. Фото: УНІАН

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Виктором Пинчуком. Об этом сообщает Twitter Зеленского.

"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", - говорится в сообщении.

Пинчук - 6-й в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

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Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан на встрече с Владимиром Зеленским заявил о "сильном мандате на борьбу с коррупцией и деолигархизацию".