Зеленский провел первую официальную встречу с олигархом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Виктором Пинчуком. Об этом сообщает Twitter Зеленского.
"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", - говорится в сообщении.
Пинчук - 6-й в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценивается в $1,4 млрд.
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Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан на встрече с Владимиром Зеленским заявил о "сильном мандате на борьбу с коррупцией и деолигархизацию".
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