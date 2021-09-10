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пятница, 10 сентября 2021 11:34

Зеленский прокомментировал вероятность полномасштабной агрессии РФ

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Зеленский прокомментировал вероятность полномасштабной агрессии РФ
Зеленский сообщил о поддержке со стороны США. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский допускает полномасштабную войну Украины с Российской Федерацией. Об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу.

"Может быть. Мне кажется, что 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России. И затем благодаря украинцам шагом назад их было остановлено. Считаю, что это будет самая большая ошибка Российской Федерации. После никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, потому что там на территории есть присутствие России. Это самое страшное, что я могу представить себе, но такая вероятность есть", - заявил президент.

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По словам Зеленского, много внимания вопросу безопасности уделили на встрече украинского лидера с президентом США Джозефом Байденом, пишет "Українська правда".

И, по словам президента Украины, Байден понимает угрозу со стороны РФ. В частности, Байден поддерживает предложения Украины по укреплению флота и противовоздушной обороны.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.

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Дата
10
сентября

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