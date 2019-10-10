Зеленский прокомментировал расследование в отношении компании, где работал сын Байдена

"При всем уважении к США, мы не обслуживающий персонал, мы независимое государство", - Зеленский. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлично дело в отношении украинской частной газодобывающей компании "Бурисма", в наблюдательный совет которой входил сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Я не собираюсь расследовать дело "Бурисма". Мне все равно что будет с этим делом. Я не собираюсь этим шантажировать Трампа. Я понимаю, что сейчас могу своими словами повлиять на выбор ваших людей. Это может быть информационное давление. Я недоволен, что так получилось. Это подрывает дипломатические отношения. У меня не было отношений с президентом Трампом к этому случаю, и после него не было".

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"Я надеюсь, что наши отношения будут укрепляться, несмотря на этот случай. При всем уважении к США, мы не обслуживающий персонал, мы независимое государство. Мы просто хотим укреплять отношения. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране. Мы не можем поддерживать кого-то из политиков или партий на выборах в другой стране".

Хантер Байден в 2013-м вошел в совет директоров компании "Бурисма", которая принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. То есть его же министерство выдавало разрешения на разработку месторождений его же компании. Генеральная прокуратура в 2014-2015-х открыла 2 производства относительно деятельности Министерства экологии и природных ресурсов. Речь идет о выдаче специальных разрешений на пользование недрами и закупку за счет госбюджета услуг по дистанционного зондирования земли. Генпрокурор 2015-2016-х Виктор Шокин остановил расследование касательно "Бурисмы". Как сообщил он личном адвокату Дольду Трампа, Рудольфу Джулиани, сделал это из-за давления со стороны Штатов. В частности, он якобы пытался продолжить расследование, но посол США в Украине 2013-2016-х Джеффри Пейетт (который работал во время президентства Барака Обамы и вице-президентства Джо Байдена) сказал, что расследование надо провести в "белых перчатках". Что, по словам Шокина, означает "ничего не надо делать". 25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.