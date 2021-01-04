Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"

"Когда зритель смотрит на картинку, где президент и дети, он сам становится ребенком"

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении спрятался за детьми. Об этом Gazeta.ua сказала автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Хотелось услышать больше конкретики о российско-украинской войне. Зеленский болезненные для страны темы украшал декорациями.

Президент избегал воинственных заявлений в сторону агрессора. Украинцам стоит повторять, что наша позиция не терпил и не "лишь бы не было войны, главное мир". А отстаивание своих территорий, интересов. Зеленский спрятался за детьми - о мире сказали они.

Он продолжает нарратив "какая разница на каком языке". Если президент в новогоднюю ночь переходит на русский, значит есть такая политика, привыкайте к ней. Общение с оккупированными территориями на русском - проигрышная позиция и предательство украинцев, которые ждут возвращения украинской власти. Ко всем украинцам, которые там находятся, Зеленский обращается так, будто они абсолютные коллаборационисты, все русифицировались. И это все президент делает в очень эмоциональный вечер, когда мало кто мыслит рационально. Проверяет реакцию общества, будет ли оно его осуждать?

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Зеленский на самом деле следит за социальными сетями. Иначе бы не вспоминал о них в речи. Словам хотел уменьшить значение лидеров общественного мнения. Мол, не слушайте чьи-то мысли, идеи. Слушайте просто меня. Я вам скажу, кто дурачок, а кто нет. Это рассчитано на аудиторию, которая за него голосовала, ходит на концерты "95 квартала". Кто является потребителем продукта, ничего не ставит под сомнение. Зеленский все еще продолжает играть в ведущего "95 квартала", рассчитывает на электорат, который смотрит телевизор.

Когда зритель смотрит на картинку, где президент и дети, он сам становится ребенком. Выключается критическое мышление. Зеленский таким образом в подсознательное забросил нужные ему месседжи. Чтобы это без критики было принято, все дружно взялись за руки и сказали: "Бубочка, молодец", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Ранее руководитель ОП заявлял, что президент Владимир Зеленский будет встречать Новый год в селе Гута в Ивано-Франковской области.