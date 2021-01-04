 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
2 Просмотров: 684
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 450
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4185
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 855
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1494
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1782
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 846
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
7
3
4
6
17
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
Видео
Все видео
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 2403
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 450
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1323
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1494
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1089
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 19:48

Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"

2 Комментировать
Зеленский продолжает играть в ведущего &quot;95 квартала&quot;
"Когда зритель смотрит на картинку, где президент и дети, он сам становится ребенком"

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении спрятался за детьми. Об этом Gazeta.ua сказала автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Хотелось услышать больше конкретики о российско-украинской войне. Зеленский болезненные для страны темы украшал декорациями.

Президент избегал воинственных заявлений в сторону агрессора. Украинцам стоит повторять, что наша позиция не терпил и не "лишь бы не было войны, главное мир". А отстаивание своих территорий, интересов. Зеленский спрятался за детьми - о мире сказали они.

Он продолжает нарратив "какая разница на каком языке". Если президент в новогоднюю ночь переходит на русский, значит есть такая политика, привыкайте к ней. Общение с оккупированными территориями на русском - проигрышная позиция и предательство украинцев, которые ждут возвращения украинской власти. Ко всем украинцам, которые там находятся, Зеленский обращается так, будто они абсолютные коллаборационисты, все русифицировались. И это все президент делает в очень эмоциональный вечер, когда мало кто мыслит рационально. Проверяет реакцию общества, будет ли оно его осуждать?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении

Зеленский на самом деле следит за социальными сетями. Иначе бы не вспоминал о них в речи. Словам хотел уменьшить значение лидеров общественного мнения. Мол, не слушайте чьи-то мысли, идеи. Слушайте просто меня. Я вам скажу, кто дурачок, а кто нет. Это рассчитано на аудиторию, которая за него голосовала, ходит на концерты "95 квартала". Кто является потребителем продукта, ничего не ставит под сомнение. Зеленский все еще продолжает играть в ведущего "95 квартала", рассчитывает на электорат, который смотрит телевизор.

Когда зритель смотрит на картинку, где президент и дети, он сам становится ребенком. Выключается критическое мышление. Зеленский таким образом в подсознательное забросил нужные ему месседжи. Чтобы это без критики было принято, все дружно взялись за руки и сказали: "Бубочка, молодец", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Ранее руководитель ОП заявлял, что президент Владимир Зеленский будет встречать Новый год в селе Гута в Ивано-Франковской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Искусствоведа расстреляли за отказ подписать акт на снос церкви

Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея

В США диктатора назвали "человеком года"

Запретили оборот иностранной валюты

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 17325
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 13834
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 12546
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 12510
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 11466
Политика
Рассказали, с кем встретится президент Молдовы в Киеве  
Рассказали, с кем встретится президент Молдовы в Киеве   1 Просмотров: 279
Депутат ОПЗЖ попал в базу "Миротворца" за скандальное "поздравление" с Путиным
Депутат ОПЗЖ попал в базу "Миротворца" за скандальное "поздравление" с Путиным Просмотров: 612
Нардеп сообщила, когда КС рассмотрит вопрос отстранения Тупицкого
Нардеп сообщила, когда КС рассмотрит вопрос отстранения Тупицкого Просмотров: 144
Виртуальный парад - как пройдет инаугурация президента
Виртуальный парад - как пройдет инаугурация президента Просмотров: 171
Почему Зеленский остается лидером рейтингов
Почему Зеленский остается лидером рейтингов Просмотров: 675
Больше всего комментируют
6
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
2
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Голосов: 18730
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть