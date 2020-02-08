Зеленский приехал в Ватикан поговорить о мире

Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера Фото: Слово и Дело

Начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.

В рамках визита предусмотрена аудиенция с Его Святейшеством Папой Франциском, сообщают в Офисе Президента.

Президент Украины проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

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"Сегодня в Ватикане говорить о мире. Мир, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - написал Зеленский.

Во время визита в Итальянскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджио Маттареллой. Говорили о Донбассе, инвестиции и НАТО, говорится в сообщении Офиса президента. Отмечается, что главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.