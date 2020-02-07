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пятница, 07 февраля 2020 21:49

Зеленский встретился с президентом Италии: о чем говорили

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Зеленский встретился с президентом Италии: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджио Маттарелла. Фото - president.gov.ua

Во время визита в Итальянскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджио Маттареллой.

Говорили о Донбассе, инвестиции и НАТО, говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается, что главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины отметил, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие контактов между странами.

Зеленский ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей парижского саммита в нормандском формате. И выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправился в Италию для переговоров с руководством страны. 8 февраля глава государства посетит Ватикан для встречи с папой Римским Франциском.

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