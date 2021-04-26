Зеленский приехал на ЧАЭС

Зеленский сказал о новом хранилище для отработанного ядерного топлива.

Президент Владимир Зеленский приехал на Чернобыльскую атомную электростанцию.

"Наша цель сегодня - трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения. Заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл мотивировать человечество, мир развивать все в только положительном контексте.

Наша задача - сделать все ради укрепления безопасности. Избегание и не повторение подобных катастроф. Мы очень рады, что на этом пути Украина не одна и имеет широкую поддержку наших партнеров", - сказал глава государства.

"Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива. Правильное обращение с ним - неотъемлемая часть ядерно-топливного цикла", - заявил Зеленский и сказал о сроке эксплуатации - до 100 лет.

"Это совместный проект Украины и ее международных партнеров", - рассказал президент.

Зеленский заявил о дани уважения всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков вручил исполняющему обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС Валерию Сейде лицензию на деятельность ядерной установки "Свят-2".