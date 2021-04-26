Зеленский приехал на ЧАЭС

Президент Владимир Зеленский приехал на Чернобыльскую атомную электростанцию.
"Наша цель сегодня - трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения. Заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл мотивировать человечество, мир развивать все в только положительном контексте.
Наша задача - сделать все ради укрепления безопасности. Избегание и не повторение подобных катастроф. Мы очень рады, что на этом пути Украина не одна и имеет широкую поддержку наших партнеров", - сказал глава государства.
"Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива. Правильное обращение с ним - неотъемлемая часть ядерно-топливного цикла", - заявил Зеленский и сказал о сроке эксплуатации - до 100 лет.
"Это совместный проект Украины и ее международных партнеров", - рассказал президент.
Зеленский заявил о дани уважения всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков вручил исполняющему обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС Валерию Сейде лицензию на деятельность ядерной установки "Свят-2".
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