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среда, 21 апреля 2021 16:14

Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом

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Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Риторика заглядывания в глаза не действует, говорит эксперт. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видеообращение вчера вечером, учитывая сегодняшнее выступление президента РФ Владимира Путина. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"То, что Зеленский сказал, что мы готовы к войне - правильно. А вот предложение Путину встретиться - приглашать врага на свою территорию, чтобы говорить о войне. Это как-то странно выглядит. Какой-то дешевый пафос.

Зеленский говорил не к Кремлю, а к населению. У него стала уже более военная риторика. Но врагом не называет Россию пока, придет и к этому.

Для патриотической части хочет показать, что он главнокомандующий, готовый к войне, не капитулянт.

Также дал пас электората, который проголосовал за него, за мир.

В большой части населения искаженное представление о конфликте, не имеют критического мышления. Думают - есть Путин, злой, плохой, но это же человек. Вот ему Порошенко не нравился. А Зеленский ничего не делает, чтобы ему понравиться. Обвиняют Зеленского в том, что он не может так понравиться Путину, чтобы тот перестал делать плохое для Украины", - говорит политтехнолог.

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"Зеленскому удалось год сидеть на шпагате. Но нельзя одновременно и "готов к войне" и "давай встретимся". Уже и встречи были, и Минская, "нормандская группа", все что только можно. А ситуация все равно такая, какая она есть.

Риторика заглядывания в глаза - она не действует. Путину на это наплевать. Как показывает мировая история, умиротворение для таких, как Путин, это показатель слабости.

Зеленский наконец должен сказать правду, что наш враг - Россия. Мы воюем с Россией", - говорит Алексей Голобуцкий.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. Предложение озвучил на русском языке.

Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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