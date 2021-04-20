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вторник, 20 апреля 2021 22:46

Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"

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Зеленский предложил Путину встретиться &quot;в любой точке Донбасса&quot;
Зеленский обратился к Путину на русском. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на передовой в Донбассе.

Это предложение он озвучил на русском языке. Соответствующее видеообращение опубликовали на странице главы государства в Facebook.

"Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать совместное заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что в войне проигрывают все стороны.

"Украина и Россия, не смотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы - это мы. А вы - это...", - подчеркнул Зеленский.

Россия наращивает свои войска вдоль линии украинской границы и в аннексированном Крыму. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о скоплении возле Украины наибольшего количества российских военных в истории - 150 тыс. личного состава.

В Черное море по Керченскому проливу зашел отряд из 15 российских кораблей, еще два десантных судна прибыли через Босфор.

В Кремле такую активность называют занятиями.

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