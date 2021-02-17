Зеленский предлагает сократить полномочия скандального ОАСК

Законопроект уточняет значение термина "нормативно-правовой акт". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить полномочия Окружного админсуда Киева, исключив из его подсудности дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Согласно пояснительной записке, законопроект №5067 предлагает определить, что вышеупомянутые дела будут подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции.

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Также предлагается, чтобы рассмотрение административных дел относительно законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина осуществлялся ВСУ в составе коллегии Кассационного админсуда не менее чем с 5 судей.

А административные дела о законности и соответствия правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, НБУ, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, – ВСУ в составе коллегии Кассационного админсуда не менее чем из 3 судей.

Предлагается, чтобы судом апелляционной инстанции по указанным выше делам была Большая Палата ВСУ.

Законопроект также уточняет значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

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Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду три законопроекты, касающиеся судебной ветви власти. На следующей неделе народные депутаты смогут начать их проработку. ОАСК известен своими скандальными решениями и судьями. Недавно суд отменил решение КГГА о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры, а до этого отменил постановление правительства относительно нового украинского правописания.