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воскресенье, 04 июля 2021 13:05

Зеленский поздравил США с Днем независимости

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Зеленский поздравил США с Днем независимости
Зеленский поздравил американских граждан и лидера Соединенных Штатов с Днем независимости. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США и главу Белого дома Джо Байдена с Днем независимости.

Поздравление появилось в Twitter главы государства.

"Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости. Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе.

Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины", - написал Зеленский в соцсети.

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Соединенные Штаты отмечают День независимости 4 июля. Это день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость страны от Королевства Великобритании.

К концу июля планируется встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

7 июня Зеленский с Байденом по телефону. Обсуждали строительство "Северного потока-2".

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