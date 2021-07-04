Зеленский поздравил США с Днем независимости

Зеленский поздравил американских граждан и лидера Соединенных Штатов с Днем независимости. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США и главу Белого дома Джо Байдена с Днем независимости.

Поздравление появилось в Twitter главы государства.

"Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости. Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе.

Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины", - написал Зеленский в соцсети.

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Соединенные Штаты отмечают День независимости 4 июля. Это день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость страны от Королевства Великобритании.

Щирі вітання @POTUS і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний 🇺🇸 за незмінну підтримку суверенітету 🇺🇦. #4thofJuly pic.twitter.com/CmsydX59XQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2021

К концу июля планируется встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. 7 июня Зеленский с Байденом по телефону. Обсуждали строительство "Северного потока-2".