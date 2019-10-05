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Зеленский повторяет практику предшественников

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Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский, как и его предшественники, заинтересован в лояльном ЦИК, говорит политолог. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы Центральная избирательная комиссия стала лояльной ему, а не его предшественнику - Порошенко. Поэтому ЦВК изменили.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Если до этого была ЦИК имени Порошенко, то сейчас - имени Зеленского. По своему наполнению больше напоминает Зе-команду, чем избирательную комиссию.

Зеленский имеет шанс изменить институты. Можно было бы сейчас, так как они объявляли набор своих депутатов, так же объявить конкурс среди общественных активистов, авторитетов, людей, которые действительно разбираются в избирательном законе. Которые годами работали наблюдателями, членами комиссий.

Тогда ЦИК была бы незаангажированный, прожила дольше, чем рейтинг Зеленского. А так эту комиссию ждет судьба прошлой - только теряется влияние на Банковой, сразу идет состав ЦИК.

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Порошенко строил вертикали - судебная, ЦИК, органы, определяющие цены на энергоносители. И пока ты у власти, можно имитировать, что это реформа, будто незаангажировано и работает. Но только теряешь должность - оно рассыпается.

Никто не говорит об изменении качества ЦИК, подходов к ее работе, потому что все заинтересованы в ее лояльности. Еще Кучма говорил, что 4-6% за счет админресурса можно "подкрутить". Так же здесь. Больший расчет на персональную лояльность.

Зеленский получил бонус на парламентских выборах, имеет политическое право наполнять ЦИК. Но если он собирается быть эффективным президентом, который действительно делает результат для государства, то не делал бы комиссию придворной", - говорит Николай Давыдюк.

4 октября Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. С 17 членов комиссии 12 - представители президентской партии "Слуга народа".

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