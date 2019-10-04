Рада утвердила новую ЦИК по представлению Зеленського

Верховная Рада Украины проголосовала за всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, которые внес в своем представлении президент Владимир Зеленский.
За членов ЦИК голосовали отдельно. После этого каждый принес присягу за трибуной Рады.
Серез 17 членов ЦИК 12 человек, которых предложила фракция "Слуга народа", 2 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 1 - "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
"Я поздравляю членов Центральной избирательной комиссии", - сказал спикер Рады Дмитрий Разумков после голосований.
По закону Украины "О центральной избирательной комиссии", каждый из членов должен работать 7 лет.
В новый состав ЦИК вошли:
Боярчук Оксана ( "Слуга народа")
Буглак Юрий ( "Европейская солидарность")
Гатауллина ( "Слуга народа")
Гевко Андрей ( "Голос")
Глущенко Виктория ( "Батькивщина")
Грень Виталий ( "Слуга народа")
Диденко Олег ( "Слуга народа")
Дубовик Сергей( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
Евстигнеев Андрей ( "Слуга народа")
Ефремова Ирина ( "Слуга народа")
Кармазь Александра ( "Слуга народа")
Любченко Павел ( "Слуга народа")
Мирошниченко Юрий ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
Перепелюк Владимир ( "Слуга народа")
Плукар Виталий ( "Слуга народа")
Постивий Сергей( "Слуга народа")
Фрицкий Юрий ( "Слуга народа").
13 сентября Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. 14 из них проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.
Решение поддержал 341 депутат, 41 проголосовали против, еще 2 - воздержались.
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