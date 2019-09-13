Рада распустила ЦИК

Увольнение ЦВК было инициативой Зеленского. ФОТО: УНИАН

Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. Они проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.

Решение поддержал 341 депутат, 41 проголосовали против, еще 2 - воздержались.

Фракция "Слуга народа" поддержала решение единогласно, "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за отставку.

Перед голосованием за трибуной Рады выступили представители фракции.

Александр Корниенко из "Слуги народа" заявил, что представление президента об увольнении ЦИК является мотивированным.

"ЦИК показывала процедурные нарушения, не выполняла решения судов, выполняла их как-то по своему усмотрению", - сказал он с места.

Сопредседатель ЕС Артур Герасимов заявил о поддержке ЦИК и ее равноудаленность от всех фракций. Недоверие "Слуги народа" в ЦИК означает признание выборов нелегитимными, отметил он.

Нестор Шуфрич с "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержал роспуск ЦИК и назвал это актом справедливости. "Давай до свидания", - сказал он в сторону Центризбиркома.

Сергей Рахманин из "Голоса" выступил против решения и заявил, что депутаты "по надуманным основаниям полностью меняют орган, который имеет 7 лет каденции и 300 голосов".

Алена Шкрум из фракции "Батькивщина" выступила за роспуск, потому что к ЦИК "сегодня доверия нет". И подчеркнула, что необходимо принять новый закон о Центральной избирательной комиссии.

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Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал досрочный роспуск Центральной избирательной комиссии. В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. За информацией "Дзеркала тижня", формальным основанием стала ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе в Черкасской области. Там победителю выборов отменили регистрацию.