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пятница, 10 декабря 2021 12:04

Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
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Президент Владимир Зеленский хотел поздравить с юбилеем украинского композитора Игоря Поклада через Viber.

Жена композитора Светлана Поклад заявила в Facebook, что ей позвонили из Офиса президента и попросили распечатать поздравление, которое они пришлют через мессенджер.

"Сегодняшнее утро меня добило. Звонок в 11:00. "Вас беспокоит Офис президента. Скажите, пожалуйста, у вас Viber есть? Президент поздравил Игоря Дмитриевича, написал письмо. Мы его на Viber скинем, а вы уже распечатаете, хорошо?". Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент смс-сообщением поздравляет!", - написала она.

В этом году весной три предыдущих президента подали документ с просьбой предоставить Покладу новое звание. Сегодня композитору исполнилось 80 лет.

"У меня нет слов. Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете смс-сообщением напомнить о пустяках. А мужа поздравляли все лично, если были в стране. Не было - ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам не понять. Вы обидели и унизили одного из величайших людей этой страны. В августе этого года с улыбкой клялись вспоминать живущих сегодня, а не после их смерти! Но, пожалуй, вам легче награждать мертвых", - отметила возмущенная Поклад, которая впоследствии удалила пост.

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Фото: facebook.com/Светлана Поклад

10 декабря Зеленский присвоил Покладу звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства композитору, народному артисту Украины", - говорится в документе.

Известный украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины писал песни на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олийныка. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

Поклад также является автором музыкальной комедии "Друге весілля в Малинівці", мюзиклов "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" и "Засватана - не вінчана" по произведениям Ивана Карпенко-Карого.

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1 декабря Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи". Коцюбайло - самый молодой командир штурмовой роты ДУК ПС, находящийся на фронте с начала российско-украинской войны.

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Дата
10
декабря

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